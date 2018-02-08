Электронное декларирование доходов чиновников находится под угрозой из-за того, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) фактически не проверяет эти декларации.

Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник в интервью Reuters, сообщает УНИАН.

«Орган, ответственный за проверку этих деклараций, просто не работает. Электронное декларирование... могло бы стать очень эффективным инструментом борьбы с коррупцией, но, к сожалению, поскольку этот орган (НАПК) фактически никогда не был создан и не начал свою работу, этот инструмент есть под угрозой сейчас», - заявил Сытник.

В НАПК пока не комментировали эти заявления директора НАБУ, но раньше причиной своей неспособности обработать сотни тысяч деклараций называли отсутствие программного обеспечения и бюрократические препятствия.

Напомним, в ноябре 2017 года бывший руководитель департамента финансового контроля Национального агентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций.

В то же время в НАПК заявили, что информация, распространенная Соломатиной, является недостоверной.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины начали досудебное расследование по факту возможного совершения должностными лицами НАПК, других органов власти и другими лицами в составе организованной группы действий по получению неправомерной выгоды в особо крупных размерах, соединенной с вымогательством такой выгоды за совершение действий в интересах выгододателя и третьих лиц.

Кроме того, Соломатина заявила, что большинство деклараций, которые проверяет НАПК, принадлежат главам сельских советов, которые имеют минимальные доходы, и не проверяет декларации топ-чиновников.

Расследование по фальсификациям в НАПК передали СБУ.