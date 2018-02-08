также в разделеОбщество
Замана: В 2014 году из Черноморского флота увольняли офицеров-украинцев
Военным-контрактникам компенсируют аренду жилья 9
Нацагентство по возврату активов заявило об угрозах неизвестных в «Гулливере» 14
Скворцов об осаде Десятинного монастыря: УПЦ мстят за успешный обмен пленными 27
Защита Януковича хочет вызвать еще более сотни свидетелей 19
В Москве арестовали украинского бизнесмена 34
Замана: Первые сообщения об обострении в Крыму поступили в январе 2014 года 48
В Польше назвали провокационным заявление Украинского института нацпамяти 44
Гайдук: Руководство ВМС изменило присяге в первые дни оккупации Крыма 73
Эксперт рассказал, когда в Украине может подешеветь бензин 33
Сытник: Представители власти сделали все, чтобы разрушить НАБУ 37
Обвинявшая Лазаренко экс-прокурор США отказалась стать аудитором НАБУ 23
Холодницкий: Антикоррупционный суд не заработает в этом году 37
Родственникам погибших на Майдане назначили досрочную пенсию 46
ГосЧС предупреждает о сильном ухудшении погоды 100
В США разоблачили сеть киберпреступников, основанную украинцем 50
Янукович прокомментировал решение суда о заочном расследовании 74
Ситуация в зоне АТО обостряется, ВСУ сбили вражеский беспилотник 45

Электронное декларирование доходов чиновников находится под угрозой из-за того, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) фактически не проверяет эти декларации.

Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник в интервью Reuters, сообщает УНИАН.

«Орган, ответственный за проверку этих деклараций, просто не работает. Электронное декларирование... могло бы стать очень эффективным инструментом борьбы с коррупцией, но, к сожалению, поскольку этот орган (НАПК) фактически никогда не был создан и не начал свою работу, этот инструмент есть под угрозой сейчас», - заявил Сытник.

В НАПК пока не комментировали эти заявления директора НАБУ, но раньше причиной своей неспособности обработать сотни тысяч деклараций называли отсутствие программного обеспечения и бюрократические препятствия.

Напомним, в ноябре 2017 года бывший руководитель департамента финансового контроля Национального агентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций.

В то же время в НАПК заявили, что информация, распространенная Соломатиной, является недостоверной

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины начали досудебное расследование по факту возможного совершения должностными лицами НАПК, других органов власти и другими лицами в составе организованной группы действий по получению неправомерной выгоды в особо крупных размерах, соединенной с вымогательством такой выгоды за совершение действий в интересах выгододателя  и третьих лиц.

Кроме того, Соломатина заявила, что большинство деклараций, которые проверяет НАПК, принадлежат главам сельских советов, которые имеют минимальные доходы, и не проверяет декларации топ-чиновников.

Расследование по фальсификациям в НАПК передали СБУ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

59
Теги