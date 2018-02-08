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Парламент принял закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно установления уголовной ответственности за содействие совершению самоубийства)».

Как сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады, законодательным актом установлена ​​уголовная ответственность за любое содействие лицу в совершении самоубийства или попытки самоубийства.

Законом изложена часть первая статьи 120 «Доведение до самоубийства» Уголовного кодекса Украины в новой редакции, согласно которой «доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство, что является следствием жестокого с ним обращения, шантажа, систематического унижения его человеческого достоинства или систематического противоправного принуждения к действиям, которые противоречат его воле, склонение к самоубийству, а также других действий, способствующих совершению самоубийства, наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок».

Закон принят с технико-юридическими правками.

Проект закона зарегистрирован под №4088.
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