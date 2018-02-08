Национальное агентство по розыску и менеджменту активов заявляет об угрозах неизвестных.

Соответствующее заявление опубликовано на странице ведомства в Facebook.

«По данным Нацагентства неустановленные лица в масках и вооруженные холодным оружием, дубинками и помповыми ружьями угрожают представителям компании-управляющего, которым сегодня были переданы в управление три этажа бизнес-центра «Гулливер», - говорится в сообщении.

Нацагентство отмечает, что пока единственным законным владельцем указанных помещений является компания-управитель на основании договора управления имуществом.

Соответственно, все препятствия такому управлению являются незаконными и нарушают как права компании-управляющего, так и данное решение следственного судьи, что является уголовно наказуемым деянием.

Об угрозе уже проинформированы правоохранительные органы.

Как сообщал ForUm, ранее сегодня, 8 февраля, Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, взяло в управление помещения медиа-холдинга «Вести» в столичном БЦ «Гулливер»,