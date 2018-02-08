также в разделеПолитика
Свидетель: Янукович хотел вылететь в РФ из Донецка 16
Луценко: Нет такого политика, который может дать мне команду 13
Парубий подписал закон о реинтеграции Донбасса 51
Украина и Венгрия согласовали пути решения языкового вопроса 63
Палата представителей США поддержала законопроект о поддержке кибербезопасности Украины 42
Порошенко уволил Ложкина с поста главы инвестиционного совета 48
Коалиционное соглашение: ФРГ будет поддерживать Украину, но при выполнении условий 74
Медведчук: Бизнес и правительства в ЕС против антироссийских санкций 64
Парубий досрочно закрыл полупустую Раду 61
Додон считает, что Украина может помочь в вопросе Приднестровья 56
В Крыму перед выборами украинцам принудительно выдают российские паспорта 83
СМИ: Путин планирует голосовать в Крыму, чтобы повысить там явку 47
Делегация чешских политиков посетила Крым 182
В «Украинском выборе» отреагировали на очередной призыв к убийству Медведчука 137
Фракцию БПП покинули два нардепа 88
Дуда решил подписать закон о запрете «бандеризма» 99
Рада обратилась к Польше в связи с «антибандеровским» законом 110
ВР разблокировала подписание закона о реинтеграции Донбасса 83

Депутат Кнессета Израиля Акрам Хасон («Кулану») представил на рассмотрение Кнессета законопроект, объявляющий 6 декабря официальным днем памяти жертв Голодомора, который депутат объявляет актом геноцида украинского народа.

«Министр просвещения имеет право назначать мероприятия, приуроченные к этому дню, а премьер-министр объявлять о проведении официальной церемонии», – отметил он.

В пояснениях к закону утверждается, что Голодомор был спланирован «советскими властями, чтобы нанести удар по украинской нации и украинской национальной идентичности».

В сентябре 2016 года группа украинских общественных деятелей передала группе депутатов Кнессета, находившихся на Украине, обращение с просьбой признать Голодомор актом геноцида, сообщает NEWSru.co.il.

В окружении депутата Акрама Хасона пояснили, что идея законопроекта возникла у него после визита на Украину в рамках делегации депутатов Кнессета от комиссии по внутренним делам в декабре 2017 года.

«Депутат Хасон посетил музей Голодомора и остался под глубоким впечатлением, и это подвигло его инициировать этот закон», - заявили приближенные депутата.

Радиостанция «Галей ЦАХАЛ» сообщила со ссылкой на анонимные источники в МИДе РФ, что Москва разгневана этой инициативой депутата и грозит резким ухудшением отношений с Израилем, если законопроект будет утвержден Кнессетом. На сайте российского внешнеполитического ведомства эта информация отсутствует.

Напомним, в мае 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с президентом Израиля Реувеном Ривлином заявил, что признание Израилем Голодомора 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа имеет чрезвычайно важное значение для украинского общества и двусторонних отношений.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

55
Теги