Депутат Кнессета Израиля Акрам Хасон («Кулану») представил на рассмотрение Кнессета законопроект, объявляющий 6 декабря официальным днем памяти жертв Голодомора, который депутат объявляет актом геноцида украинского народа.

«Министр просвещения имеет право назначать мероприятия, приуроченные к этому дню, а премьер-министр объявлять о проведении официальной церемонии», – отметил он.

В пояснениях к закону утверждается, что Голодомор был спланирован «советскими властями, чтобы нанести удар по украинской нации и украинской национальной идентичности».

В сентябре 2016 года группа украинских общественных деятелей передала группе депутатов Кнессета, находившихся на Украине, обращение с просьбой признать Голодомор актом геноцида, сообщает NEWSru.co.il.

В окружении депутата Акрама Хасона пояснили, что идея законопроекта возникла у него после визита на Украину в рамках делегации депутатов Кнессета от комиссии по внутренним делам в декабре 2017 года.

«Депутат Хасон посетил музей Голодомора и остался под глубоким впечатлением, и это подвигло его инициировать этот закон», - заявили приближенные депутата.

Радиостанция «Галей ЦАХАЛ» сообщила со ссылкой на анонимные источники в МИДе РФ, что Москва разгневана этой инициативой депутата и грозит резким ухудшением отношений с Израилем, если законопроект будет утвержден Кнессетом. На сайте российского внешнеполитического ведомства эта информация отсутствует.

Напомним, в мае 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с президентом Израиля Реувеном Ривлином заявил, что признание Израилем Голодомора 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа имеет чрезвычайно важное значение для украинского общества и двусторонних отношений.