Украине и Венгрии удалось согласовать ключевые позиции относительно урегулирования ситуации, связанной с имплементацией языковых норм закона «Об образовании».

Об этом в Twitter сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

«С осторожным оптимизмом можно сказать, что длительные переговоры с венгерской стороной завершились согласованием ключевых позиций: о путях урегулирования «языкового вопроса», начале совместного пограничного контроля, развитии пограничной инфраструктуры. Шаг за шагом к нормальности», – написал он.

Как известно, Венгрия одной из первых раскритиковала принятый Закон Украины «Об образовании» от 5 сентября и пригрозила, что из-за него будет блокировать все международные инициативы Украины.

Венецианская комиссия не поддержала претензии Венгрии к языковой статье украинского Закона «Об образовании».

25 января Сийярто заявил, что Венгрии нужны юридические гарантии применения Украиной нового закона «Об образовании» только при условии достижения договоренности с венгерским нацменьшинством на Закарпатье.