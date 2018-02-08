Сегодня, 8 февраля, около 12:30 из района населенного пункта Ушаковка (территория Российской Федерации) был осуществлен провокационный обстрел с применением стрелкового оружия в направлении подразделений, обеспечивающих охрану Государственной границы Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Военнослужащие не пострадали. Огонь не открывался.

«Этот обстрел с прилегающей территории грубо нарушает режим Государственной границы и подвергает опасности жизни военнослужащих», - подчеркнули в штабе.