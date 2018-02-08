Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, взяло в управление помещения медиа-холдинга «Вести» в столичном БЦ «Гулливер», сообщает пресс-служба ведомства.

«8 февраля благодаря совместным действиям Главной военной прокуратуры ГПУ и Национальной полиции во исполнение постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 28 сентября 2017 вопреки сопротивлению неустановленных лиц все помещения на 31, 32 и 33 этажах торгово-офисного комплекса «Гулливер», по адресу г. Киев, площадь Спортивная, 1А, были фактически переданы в управление Национальному агентству», – говорится в сообщении.

Сейчас Национальное агентство фактически передало эти помещения компании-управителю в соответствии с заключенным договором управления имуществом.

Национальное агентство отмечает, что пока единственным законным владельцем указанных помещений является компания-управитель на основании указанного договора управления имуществом. «Соответственно, все препятствия такому управлению являются незаконными и нарушают как права компании-управителя, так и данное решение следственного судьи, что является уголовно наказуемым деянием», – подчеркнули в ведомстве.

«Вместе с тем, в настоящее время компания-управитель на основании указанного договора уполномочена на передачу указанных помещений в платное пользование всем желающим лицам. Соответственно, лица, которые занимали указанные помещения до их фактической передачи компании-управителю, могут оперативно заключить с ней соответствующий договор аренды, что позволит им находиться там на законных основаниях», – отметили в агентстве.

Также отмечается, что в связи с распространением в некоторых СМИ информации о недобросовестных действиях представителей компании-управителя, последней на место событий вызвана следственно-оперативная группа для выяснения этих обстоятельств в установленном законом порядке.

В агентстве подчеркнули, что во время неоднократных попыток установить, какие компании находятся на указанных этажах офисного центра, агентство столкнулось с сопротивлением и нежеланием арендаторов этажей дать возможность доступа в помещения. Неизвестные лица, нарушая данное решение следственного судьи и требования закона, сегодня как и в прошлые разы препятствовали и оказывали сопротивление представителям Национального агентства и Главной военной прокуратуры по выполнению такого решения и передачи указанных помещений в управление Национальному агентству.

«Невыполнение законных требований должностных лиц Национального агентства по устранению нарушений законодательства в сфере управления активами является административным правонарушением в соответствии со статьей 188-48 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Умышленное неисполнение приговора, решения, определения, постановления суда, вступивших в законную силу, или препятствование их исполнению являются преступлением согласно статье 382 Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении.

Также в ведомстве заявили, что действуют исключительно в правовом поле. На сегодня все решения суда о передаче помещений в торгово-офисном комплексе «Гулливер» в управление Национального агентства действуют, и, соответственно, с требованиями законодательства являются обязательными для выполнения всеми без исключения лицами.

Напомним, ранее главный редактор газеты «Вести» Оксана Омельченко сообщила, что в БЦ «Гулливер», где расположены редакции газеты, сайта, а также радио «Вести», пришли с обыском сотрудники Национальной полиции и Главной военной прокуратуры ГПУ.