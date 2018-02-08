Институт национальной памяти Польши удивлен заявлением Украинского института национальной памяти, в котором он подчеркнул, что украинская сторона не видит возможностей для продолжения работы Польско-украинского форума историков в предыдущем формате.

«Опасения относительно безопасности украинских участников научных дебатов на территории Польши абсолютно необоснованные и даже провокационные», - говорится в заявлении польской учреждения, сообщает «Польское Радио».

ИНП Польши также напомнил, что в 2015 году Верховная Рада Украины приняла закон, который предоставляет членам украинских националистических организаций и тех, которые сотрудничали с Германией, статус «борцов за свободу и независимость Украины». Польская организация выразила тогда опасения, что он может «остановить любые критические взгляды о деятельности украинских националистов, в частности также представление фактов на тему «геноцида польского населения, совершенного УПА».

ИНП в Варшаве обратил внимание, что «польско-украинский диалог о тяжелых сторонах общего прошлого начался гораздо раньше, чем был основано УИНП».

В то же время ИНП Польши выразил надежду на возобновление диалога с украинской стороной и проведение совместных мероприятий для защиты мест захоронений и символических мест национальной памяти.

Польско-украинский форум историков начал свою работу в 2015 году под патронатом институтов национальной памяти обеих стран. В его основе - площадка польско-украинского исторического диалога. До сих пор Форум провел пять встреч, последний раз - в октябре прошлого года в Черкассах.

Напомгним, Украинский институт национальной памяти предложил проводить украинско-польский форум историков в Украине. Институт нацпамяти объяснил свое решение отсутствием возможности гарантировать украинским историкам на польской территории сохранение свободы слова и даже личную безопасность.

Сейм Польши 26 января, а Сенат 1 февраля приняли изменения в закон об Институте национальной памяти, которыми в стране запрещается пропаганда «идеологии украинских националистов».

Новый закон также вводит возможность открытия уголовных производств против лиц, отрицающих совершение преступлений украинских националистов и украинских формирований, сотрудничавших с Третьим рейхом.

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что этим законом зафиксирована политическая оценка событий.