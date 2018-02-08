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Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий считает, что антикоррупционный суд не сможет заработать в 2018 году. Об этом он заявил на совместной с руководителем Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником пресс-конференции в Киеве.

«Первый вопрос, за который мы больше всего переживаем, это создание и начало функционирования антикоррупционного суда, ведь примеры, которые есть в мире, они подтверждают, что этот суд нужен. Я не такой оптимист, как Артем Сергеевич (Сытник), и вижу темпы голосования закона и обсуждения. И зная украинские реалии, я боюсь, что этот суд не сможет заработать в 2018 году, к сожалению», - сказал Холодницкий, сообщает УНИАН.

«Я вижу это по конкурсной системе. Конкурсы в антикоррупционный суд, наверное, будут более сложными, чем в антикоррупционную прокуратуру, где по результатам третьего этапа конкурса мы из 300 человек только выбрали четырех. Представьте, какая будет ситуация с избранием судей. Это время, которого у нас нет», - сказал руководитель САП.

По его словам, этот суд нужен, и он нужен «не сегодня, а вчера».

Как сообщал ForUm, Президент внес в Верховную Раду проект закона об антикоррупционном суде 23 декабря 2017 года.  

МВФВсемирный банк и Европейский Союз раскритиковали этот законопроект.

25 января во время выступления на «Украинском завтраке» в Давосе, Порошенко заявил, что Украина работает вместе с международными партнерами над законопроектом об антикоррупционном суде.
ForUm

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