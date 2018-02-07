Киевский районный суд Харькова назначил к рассмотрению обвинительный акт в уголовном производстве по факту ДТП на ул. Сумской с 6 погибшими.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По информации процессуального руководителя в уголовном производстве – начальника отдела прокуратуры области Максима Блохина, суд признал обвинительный акт соответствующим всем требованиям уголовного процессуального законодательства Украины.

«По мнению следователей и процессуальных руководителей, на стадии досудебного расследования собрано достаточно доказательств для рассмотрения производства по существу», - отметил он во время подготовительного заседания.

Кроме того, на этом заседании решался вопрос о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога обоим подозреваемым. Пострадавшие и их представители полностью поддержали позицию прокуратуры по сохранению уже назначенной меры пресечения. Подозреваемая не возражала против удовлетворения ходатайства прокуроров. В то же время подозреваемый высказался против удовлетворения ходатайства. Его защита настаивала на изменении меры пресечения на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля (электронный браслет).

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил на 60 суток меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога для двух подозреваемых – 20-летней харьковчанки – водителя Lexus и 49-летнего водителя Volkswagen Touareg.

Как сообщал ForUm, 18 октября 2017 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали.

26 октября утром в больнице умерла пострадавшая в ДТП Диана Берченко, таким образом число жертв увеличилось до шести.

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева.

20 октября суд арестовал Зайцеву на 2 месяца без права внесения залога.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП. Защита заявила, что девушка принимала успокоительное.

13 декабря Зайцева заявила, что признает свою вину и готова нести ответственность.

6 ноября водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову сообщили о подозрении в нарушении ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких граждан). 9 ноября суд арестовал Дронова на 42 суток без права внесения залога.

2 февраля обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Зайцевой и Дронова передан в суд.