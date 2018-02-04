Нардеп Евгений Бакулин находится в больнице после операции. Об этом в эфире телеканалу 112 Украина сообщил помощник нардепа в ответ на просьбу прокомментировать заявление генпрокурора Луценко относительно его намерения внести в ВРУ представление на привлечение Бакулина к уголовной ответственности.

О причинах оперативного вмешательства и состоянии здоровья Бакулина не сообщается.

Как сообщал ForUm, 2 февраля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Генпрокуратура будет просить Верховную Раду дать разрешение на привлечение к уголовной ответственности депутата от «Оппозиционного блока» Евгения Бакулина.

Он добавил, что представление внесут на следующей неделе, и оно будет рассмотрено в установленном порядке.

Бакулин в 2007 году, а также с 2010 по 2014 годы занимал должность председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».