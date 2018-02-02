Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на следующей неделе внесет в Верховную Раду Украины представление о снятии неприкосновенности с народного депутата из фракции «Оппозиционный блок» Евгения Бакулина. Об этом он заявил в ходе брифинга, сообщает 112 Украина.

«На данном этапе также запланировано представление в Верховную Раду с просьбой предоставить разрешение на привлечение к уголовной ответственности господина Бакулина», – сказал генпрокурор.

Луценко уточнил, что представление будет внесено в Раду на следующей неделе и рассмотрено в установленном порядке.

«Мы имеем решение суда о наложении ареста и передаче в агентство конфискованных активов двух буровых установок. Конечно, они сейчас находятся на временно оккупированных территориях Крыма, однако это не мешает юридически продать их любому желающему субъекту, который может затем начинать процессы их возвращения в собственность государства», - добавил генпрокурор.

Бакулин возглавлял «Нафтогаз Украины» с марта 2010 года по март 2014 года. В марте 2014 года его задержали по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах. 25 апреля Печерский суд Киева отпустил Бакулина под залог в 10 млн грн.