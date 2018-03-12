Генпрокурор Юрий Луценко считает, что народного депутата Евгения Бакулина следует объявить в розыск, поскольку следствие не может установить место его нахождения, а адвокаты отказываются предоставлять эту информацию.

Об этом он сообщил во время заседания регламентного комитета Верховной Рады, где рассматривается представление ГПУ о привлечении Бакулина к уголовной ответственности, передает Украинская правда.

«Я прошу вас принять решение, которое позже будет рассмотрено Верховной Радой, до привлечения народного депутата Бакулина к уголовной ответственности. Следствие считает, и я это подтверждаю своей подписью в представлении, необходимым задержания господина Бакулина, а также его арест», - сказал Луценко.

По его словам, такая позиция обосновывается несколькими факторами.

«Первое: Бакулин после следствия, которое завершилось в 2014 году закрытием уголовного дела, фактически покинул территорию Украины и не появляется на заседания ВР и вообще в Украине. И пока следствие не может установить его местонахождение», - сказал генпрокурор.

«Мы обратились к его адвокатам с просьбой предоставить нам информацию о месте его пребывания, чтобы официально передать ему процессуальные документы, но адвокат в телефонном разговоре отказал в этом», - отметил он.

Он добавил, что учитывая это, Бакулина надо объявить в розыск и для этого необходимо разрешение Верховной Рады.

Кроме того, Луценко отметил, что нардеп подозревается в статьях, которые согласно действующего уголовно-процессуального законодательства предусматривают арест независимо от срока, прошедшего после совершения им преступления.

«Мы считаем, что пребывание в преступной организации Януковича господина Бакулина завершилось в 2014 году, но вероятное использование им незаконно полученных средств может продолжаться и сейчас», - сказал руководитель ГПУ.

По его словам, чтобы исключить использование Бакулиным и членами его семьи вероятно незаконно полученных средств и перераспределение их между другими фигурантами этого дела, его следует задержать.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщал, что парламент готов рассмотреть представление о привлечении Бакулина к уголовной ответственности на этой неделе.

Как сообщал ForUm, 2 февраля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Генпрокуратура будет просить Верховную Раду дать разрешение на привлечение к уголовной ответственности депутата от «Оппозиционного блока» Евгения Бакулина.

«В рамках дела о нефтебуровых показаниях Кацубы, который пошел на сделку со следствием, дают нам полную возможность готовиться привлекать к уголовной ответственности народного депутата Бакулина», - сказал Луценко.

Бывшего заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Александра Кацубу подозревают в причастности к присвоению 449,9 млн грн, принадлежавших компании.

16 февраля генпрокурор подписал данное представление. 19 февраля оно поступило в Верховную Раду.

Бакулин в 2007 году, а также с 2010 по 2014 годы занимал должность председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».

Согласно регламенту ВР, у профильного комитета есть 20 дней для рассмотрения данного представления, из которых 5 дней предоставляется депутату для дачи пояснений. 22 февраля Парубий сообщал, что работники аппарата ВР не могут выйти на связь ни с Бакулиным, ни с его помощниками.