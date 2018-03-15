Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата от «Оппозиционного блока» Евгения Бакулина.
За разрешение привлечь нардепа к уголовной ответственности выступили 274 народных депутата, передает 112 Украина.
Дали согласие на его задержание 252 депутата, на арест – 240.
Напомним, ранее профильный комитет ВР признал законными представления генпрокурора о даче согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Бакулина.
Бакулина подозревают в завладении средствами НАК «Нафтогаз Украины» путем злоупотребления служебным положением; в составлении и выдачи заведомо ложных официальных документов; в совершении финансовой операции с денежными средствами, полученными вследствие нарушения, что предшествовало отмыванию доходов.
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