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Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата от «Оппозиционного блока» Евгения Бакулина.

За разрешение привлечь нардепа к уголовной ответственности  выступили 274 народных депутата, передает 112 Украина.

Дали согласие на его задержание 252 депутата, на арест – 240.

Напомним, ранее профильный комитет ВР признал законными представления генпрокурора о даче согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Бакулина.

Бакулина подозревают в завладении средствами НАК «Нафтогаз Украины» путем злоупотребления служебным положением; в составлении и выдачи заведомо ложных официальных документов; в совершении финансовой операции с денежными средствами, полученными вследствие нарушения, что предшествовало отмыванию доходов.
ForUm

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