Утром в воскресенье, 4 февраля, неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания областного офиса организации закарпатских венгров КМКС в Ужгороде. Об этом сообщил председатель организации, нардеп Украины Василий Брензович, пишет Мukachevo.net.

Он подтвердил, что был совершен акт вандализма. Дом не поврежден, пострадавших нет, а местные правоохранители отреагировали почти мгновенно.

«Отмечу, очень отрадно, что правоохранительные органы практически сразу отреагировали на событие», - сказал Брензович.

Он выразил надежду, что данное событие будет расследовано и этот акт не навредит украинско-венгерским отношениям.

В полиции Закарпатья также подтвердили, что проверяют факт возможного поджога здания в центре Ужгорода.

«Сегодня, в 04:30 в полицию поступила информация о том, что произошло задымление в одном из офисов Ужгорода. К нам обратились работники ГосЧС. На место выехала следственно-оперативная группа, которая на данный момент еще там работает. Сейчас правовой квалификации происшествия нет, поскольку на данный момент устанавливается, что произошло», - отметила спикер ГУНП в Закарпатской области Татьяна Щеголева.