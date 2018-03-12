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Комитет по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины начал рассмотрение представления генерального прокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата из фракции «Оппозиционный блок» Евгения Бакулина.

На заседании присутствует генеральный прокурор Юрий Луценко, а самого Бакулина нет, передает УНИАН.

Он внес письменное ходатайство о заслушивании его адвокатов. Исполняющий обязанности председателя комитета Павел Пинзеник сообщил, что в комитет поступили документы, в соответствии с которыми Бакулин находится на лечении. Пинзеник отметил, что в документах указаны два различных медицинских учреждения, однако их не назвал.

Как сообщал ForUm, 2 февраля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Генпрокуратура будет просить Верховную Раду дать разрешение на привлечение к уголовной ответственности депутата от «Оппозиционного блока» Евгения Бакулина.

«В рамках дела о нефтебуровых показаниях Кацубы, который пошел на сделку со следствием, дают нам полную возможность готовиться привлекать к уголовной ответственности народного депутата Бакулина», - сказал Луценко.

Бывшего заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Александра Кацубу подозревают в причастности к присвоению 449,9 млн грн, принадлежавших компании.

16 февраля генпрокурор подписал данное представление. 19 февраля оно поступило в Верховную Раду. 

Бакулин в 2007 году, а также с 2010 по 2014 годы занимал должность председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».

Согласно регламенту ВР, у профильного комитета есть 20 дней для рассмотрения данного представления, из которых 5 дней предоставляется депутату для дачи пояснений. 22 февраля Парубий сообщал, что работники аппарата ВР не могут выйти на связь ни с Бакулиным, ни с его помощниками.
 
ForUm

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