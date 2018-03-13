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Верховная Рада 15 марта рассмотрит представление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата из фракции «Оппозиционный блок» Евгения Бакулина. Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий, передает Радио Свобода.

По его словам, Верховная Рада в четверг начнет работу с этого вопроса.

Напомним, 12 марта Регламентный комитет Верховной Рады дал разрешение на привлечение к ответственности, задержание и арест нардепа от «Оппозиционного блока» Евгения Бакулина. Генпрокурор Юрий Луценко считает, что Бакулина следует объявить в розыск, поскольку следствие не может установить место его нахождения, а адвокаты отказываются предоставлять эту информацию.

По данным прокуратуры, экс-председатель правления «Нафтогаза» Бакулин является фигурантом дела о «вышках Бойко» - сделки 2011-2013 годов, когда команда тогдашнего президента Виктора Януковича заработала на имитации тендера для буровых установок сотни миллионов долларов. В ГПУ хотят привлечь его к ответственности «за создание организованной преступной группировки» и «хищение государственных средств».
 
ForUm

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