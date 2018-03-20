Генеральная прокуратура вызывает на 5 апреля народного депутата от «Оппозиционного блока» Евгения Бакулина в качестве подозреваемого для проведения следственных и процессуальных действий в уголовном производстве.

Соответствующая повестка обнародована на сайте ведомства.

Бакулина вызывают на 10:00 5 апреля к следователю по особо важным делам следственного отдела управления особо важных дел департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Сергею Лукащуку.

Одновременно сообщается, что 19 марта генеральный прокурор объявил Бакулину о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Напомним, 15 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата от «Оппозиционного блока» Евгения Бакулина.

Его подозревают в завладении средствами НАК «Нафтогаз Украины» путем злоупотребления служебным положением; в составлении и выдачи заведомо ложных официальных документов; в совершении финансовой операции с денежными средствами, полученными вследствие нарушения, что предшествовало отмыванию доходов.

По данным ГПУ, нардеп давно не посещал Украину.

Бакулин возглавлял «Нафтогаз Украины» с марта 2010 года по март 2014 года.