также в разделеОбщество
Зубко допускает «принудительное» объединение общин
Поджог здания УПЦ (МП): Суд отпустил на поруки одного из архитекторов 20
В Украину не пустили музыканта «А'Студио» 30
За пять лет в поездах «Интерсити» разбили 557 окон 22
«Экс-министру» Крыма продлили арест до весны 9
Live-Блэкджек: особенности и нюансы игры 28
Мэр Одессы не вышел на работу после очередного отпуска 82
Еще один российский актер угодил в базу данных «Миротворца» 61
В Одессе осквернили стену памяти Кузьме Скрябину 45
Адвокат боевика «ДНР» подал апелляцию на приговор за убийство 16-летнего Чубенко 37
В Карпатах нашли 4 заблудившихся туристов 23
К Клыху пустили адвоката 45
Помощник Бакулина заявил, что нардеп в больнице после операции 43
Журналист: Убитый в Сирии российский летчик – не украинец 171
В Крым прибыла группа немецких депутатов 146
Сотрудниц музея осудили за передачу картин в Крым и отпустили по амнистии 91
Покушение на депутата в Никополе: открыто еще два дела 32
СМИ: Погибший в Сирии пилот Су-25 – бывший украинский летчик из Симферополя 204

В Молдове мэр села Сэсень Каларашского района и местные советники приняли символическую декларацию об объединении с Румынией, сообщает agora.md.

«Еще один регион в Республике Молдова заявляет о союзе с Румынией. Это коммуна Сэсени, район Кэлэраши... Таким образом, число селений, подписавших Декларацию об объединении, достигает 10», - говорится в сообщении. 

Ранее эту декларацию подписали местные советники сел Паркова Единецкого района, Фештелица Штефан-Водского района, Готешты Кантемирского района, Оплачь Каушанского района, Улму, Бардар, Новые Русешты, Пухой и Вэсиень Яловенского района, передает 112 Украина.

Инициировала кампанию «объединения с Румынией» в Молдове унионистская гражданская платформа Acțiunea 2012. Организация планирует, что в год столетия объединения Румынии аналогичное решение примут в ста населенных пунктах.

Суть принятых деклараций – упразднение государства Молдова и ее включение в соседнее государство – Румынию.

Президент Молдовы Игорь Додон распорядился созвать Высший совет безопасности, чтобы обсудить принятую в молдавских селах декларацию об объединении с Румынией и поджог флага страны на площади Великого национального собрания в Кишиневе 31 января.

Он также заявил, что идея объединения Молдовы и Румынии может привести к гражданской войне.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

54
Теги