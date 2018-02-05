В Молдове мэр села Сэсень Каларашского района и местные советники приняли символическую декларацию об объединении с Румынией, сообщает agora.md.

«Еще один регион в Республике Молдова заявляет о союзе с Румынией. Это коммуна Сэсени, район Кэлэраши... Таким образом, число селений, подписавших Декларацию об объединении, достигает 10», - говорится в сообщении.

Ранее эту декларацию подписали местные советники сел Паркова Единецкого района, Фештелица Штефан-Водского района, Готешты Кантемирского района, Оплачь Каушанского района, Улму, Бардар, Новые Русешты, Пухой и Вэсиень Яловенского района, передает 112 Украина.

Инициировала кампанию «объединения с Румынией» в Молдове унионистская гражданская платформа Acțiunea 2012. Организация планирует, что в год столетия объединения Румынии аналогичное решение примут в ста населенных пунктах.

Суть принятых деклараций – упразднение государства Молдова и ее включение в соседнее государство – Румынию.

Президент Молдовы Игорь Додон распорядился созвать Высший совет безопасности, чтобы обсудить принятую в молдавских селах декларацию об объединении с Румынией и поджог флага страны на площади Великого национального собрания в Кишиневе 31 января.

Он также заявил, что идея объединения Молдовы и Румынии может привести к гражданской войне.