Регламентный комитет Верховной Рады дал разрешение на привлечение к ответственности, задержание и арест нардепа от «Оппозиционного блока» Евгения Бакулина.

За такое решение единогласно проголосовали члены комитета, передает Украинская правда.

Комитет признал законными все три представления ГПУ на Бакулина.

Как известно, 12 марта регламентный комитет рассматривал представление Генпрокуратуры о предоставлении согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Евгения Бакулина.

Рассмотрение состоялось без присутствия Бакулина, который сообщил письмом о неудовлетворительном состоянии здоровья.

Во время заседания комитета генпрокурор Юрий Луценко предложил Бакулину пойти на сделку со следствием.

16 февраля Луценко подписал представление о задержании и привлечении к уголовной ответственности нардепа Бакулина.

Представление касается подозрений по статьям 255 (создание организованной преступной группировки), 191 (хищение государственных средств) и других статей в деле о так называемых «вышек Бойко».

По словам генпрокурора, Бакулин, несмотря на то, что является нардепом, территорию Украины давно не посещал.

Бакулин возглавлял «Нафтогаз Украины» с марта 2010 года по март 2014 года. В марте 2014 был задержан по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах. Впоследствии Печерский суд Киева отпустил Бакулина под залог в сумме 10 млн грн.