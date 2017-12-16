Национальная полиция Украины подала документы в отношении президента ФК «Карпаты», бизнесмена Петра Дыминского, которого подозревают в совершении смертельного ДТП в Генеральный секретариат Интерпола. Об этом сообщил спикер Нацполиции Украины Ярослав Тракало.

«Нацполиция подала документы относительно данного лица в Генеральный секретариат Интерпола в Лионе. После изучения всех документов Генсекретариат примет решение об объявлении или не объявлении его в розыск. По правилам, Интерпол изучит предоставленные украинской стороной документы в ближайшее время на предмет, в частности, политической, расовой или религиозной дискриминации», - отметил он, сообщает «Украинская правда».

«В случае положительного решения после установления места нахождения разыскиваемого будет задействован механизм экстрадиции, далее этим будет заниматься ГПУ», - добавил Тракало.

Напомним, Дыминскому сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего).

Нацполиция объявила его в розыск.

12 декабря Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и дал разрешение на задержание Дыминского и доставку его в суд для избрания меры пресечения – содержание под стражей.

18 августа на трассе Львов-Краковец «Мерседес» Дыминского врезался в «Опель» 31-летней женщины, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.

Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ, который обычно ездит кортежем в машине охраны бизнесмена.

В то же время родственники погибшей утверждают, что за рулем «Мерседеса» находился сам Дыминский, а вину взял на себя Борщ. Галицкий районный суд Львова арестовал на два месяца без возможности внесения залога охранника бизнесмена. 5 сентября Апелляционный суд Львовской области изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. В декабре с Борща были сняты обвинения в совершении смертельного ДТП и предъявлены обвинения по ст. 396 УК «Сокрытие преступления».

23 августа член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что Дыминский не явился на допрос и вылетел на частном самолете из Львова в Женеву.

30 августа министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что проведенная экспертиза ДНК из подушек безопасности в автомобиле показала, что охранник Дыминского, который взял на себя вину за ДТП, не был за рулем в момент аварии.