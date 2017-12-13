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С охранника бизнесмена Петра Дыминского Андрея Борща сняты обвинения в совершении смертельного ДТП и предъявлены обвинения по ст. 396 УК «Сокрытие преступления». Об этом сообщил в Facebook член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко.

«С охранника Петра Дыминского Андрея Борща, неудачно пытавшегося взять на себя ответственность за своего шефа, сняты обвинения в совершении смертельного ДТП. Вместо этого ему предъявлены обвинения по ст. 396 УК «Сокрытие преступления». Он знал, кто совершил это преступление, и сознательно скрывал это от суда и следствия. Теперь за это придется отвечать по Закону», - написал Геращенко.

Напомним, 12 декабря Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и дал разрешение на задержание Петра Дыминского и доставку его в суд для избрания меры пресечения – содержание под стражей. 

18 августа на трассе Львов-Краковец «Мерседес» Дыминского врезался в «Опель» 31-летней женщины, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.

Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ, который обычно ездит кортежем в машине охраны бизнесмена.

В то же время родственники погибшей утверждают, что за рулем «Мерседеса» находился сам Дыминский, а вину взял на себя Борщ. Галицкий районный суд Львова арестовал на два месяца без возможности внесения залога охранника бизнесмена. 5 сентября Апелляционный суд Львовской области изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

23 августа член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что Дыминский не явился на допрос и вылетел на частном самолете из Львова в Женеву.

30 августа министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что проведенная экспертиза ДНК из подушек безопасности в автомобиле показала, что охранник Дыминского, который взял на себя вину за ДТП, не был за рулем в момент аварии.
ForUm

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