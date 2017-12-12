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Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и дал разрешение на задержание Петра Дыминского и доставку его в суд для избрания меры пресечения – содержание под стражей. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Процессуальным руководителем Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности ГПУ согласовано сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение), Дыминскому, который 18 августа 2017, управляя автомобилем Mercedes-Benz, совершил ДТП, в результате которого водитель автомобиля Opel-Astra погибла», - написала она в Facebook.

Вместе с тем, уголовное производство в отношении гражданина, который якобы руководил указанным транспортным средством, закрыто в связи с отсутствием в его деянии состава уголовного преступления.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал ForUm, 18 августа на трассе Львов-Краковец «Мерседес» Дыминского врезался в «Опель» 31-летней женщины, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.

Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ, который обычно ездит кортежем в машине охраны бизнесмена.

В то же время родственники погибшей утверждают, что за рулем «Мерседеса» находился сам Дыминский, а вину взял на себя Борщ. Галицкий районный суд Львова арестовал на два месяца без возможности внесения залога охранника бизнесмена. 5 сентября Апелляционный суд Львовской области изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

23 августа член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что Дыминский не явился на допрос и вылетел на частном самолете из Львова в Женеву.

30 августа министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что проведенная экспертиза ДНК из подушек безопасности в автомобиле показала, что охранник Дыминского, который взял на себя вину за ДТП, не был за рулем в момент аварии.

 
ForUm

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