Автомобиль известного львовского бизнесмена Петра Дыминского стал участником ДТП, в котором погибла молодая женщина.

Как сообщает ZAXID.NET, ДТП произошло на трассе М10 Львов-Краковец в селе Ямельня Яворовского района около 15:10.

По предварительным выводам, автомобиль Opel, за рулем которого была 31-летняя жительница села Ямельня, поворачивал с трассы в село, когда в нее врезался Mercedes S 65 AMG, который шел на обгон по встречной полосе вопреки дорожной разметке. Молодая женщина погибла на месте ДТП.

В полиции подтвердили гибель женщины. «Вызов в Яворовский отдел полиции поступил в 15:15. Следователи и полиция сейчас выясняют все обстоятельства на месте, это все, что пока известно», - рассказала представитель пресс-службы полиции Львовской области Иванна Кутнив.

На месте ДТП оказался владелец ФК «Карпаты» и телеканала ZIK Петр Дыминский. Известно, что он часто лично водит Mercedes S 65 AMG с государственными номерами АС0277ВР, который стал участником ДТП. Этот автомобиль всегда сопровождает внедорожник охраны, который ездит следом.

По словам очевидцев, Дыминский закрылся во внедорожнике охраны, охранник бизнесмена утверждает, что именно он был за рулем Mercedes S 65 AMG.