Апелляционный суд Львовской области сегодня, 5 сентября, изменил меру пресечения сотруднику службы охраны львовского бизнесмена, президента ФК «Карпаты» Петра Дыминского Андрею Борща с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

По решению суда Борщ обязан являться на вызовы следователей и судебные заседания, ему запрещено общаться с представителями потерпевшей стороны, он должен сдать свой загранпаспорт, сообщает УНИАН.

Ивано-Франковский отдел полиции обязали исполнить решение суда 5 сентября. В случае несоблюдения условий ему будет изменена мера пресечения.

Напомним, 18 августа на трассе Львов-Краковец «Мерседес» Дыминского врезался в «Опель» 31-летней женщины, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.

Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ, который обычно ездит кортежем в машине охраны бизнесмена.

В то же время родственники погибшей утверждают, что за рулем «Мерседеса» находился сам Дыминский, а вину взял на себя Борщ. Галицкий районный суд Львова арестовал на два месяца без возможности внесения залога охранника бизнесмена.

21 августа Дыминскому была официально вручена повестка на допрос и он был предупрежден, что ему будет предложено сдать образец своей ДНК следователю. 23 августа он не прибыл на допрос.

23 августа член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что Дыминский не явился на допрос и вылетел на частном самолете из Львова в Женеву. По словам Геращенко, Дыминському вручили сразу две повестки на допрос.

Вместе с тем, адвокат бизнесмена утверждает, что он не получал повесток.