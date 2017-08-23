Президент футбольного клуба «Карпаты» Петр Дыминский улетел в Швейцарию после получения повестки на допрос в качестве свидетеля по делу о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погибла 31-летняя Наталья Трила. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник главы МВД, народный депутат Антон Геращенко.

«В понедельник утром Петру Дыминскому была официально вручена повестка на допрос и он был предупрежден, что ему будет предложено сдать образец своей ДНК следователю. Допрос был назначен на среду 23 августа», – отметил он.

По словам Геращенко, утром 22 августа следствие законным образом получило неопровержимые доказательства того, что за рулем автомобиля Mercedes был точно не 43 летний охранник Дыминского, который взял вину за смертельное ДТП на себя.

Также он отметил, что в 14:00 22 августа Генеральная прокуратура, определила подследственность расследования дела о возможной причастности Дыминского к гибели Натальи Трилы за Главным следственным управлением Нацполиции. «Через час Петр Дыминский, который на сегодняшний день пока еще имеет статус свидетеля, вылетел на частном самолете из Львова в Женеву», – подчеркнул Геращенко.

«Предупреждаю Петра Дыминского, что если вы завтра (23 августа. – Ред.) не явитесь на допрос к следователю и не сдадите для экспертизы пробу вашей ДНК, это может быть косвенным доказательством того, что за рулем Mercedes был совсем не ваш 43-летний охранник. А это могли быть вы или другой близкий вам человек», – заявил он.

«Кто на самом деле был за рулем Mercedes, убившего Наталью Трилу, следствие установит при любых обстоятельствах, поскольку всем нам нужна правда и только правда. И никакие деньги, никакие связи не помогут настоящему виновнику смерти Натальи Трилы уйти от предусмотренной законом ответственности. Такова принципиальная позиция министра МВД Арсена Авакова, главы Нацполиции Сергея Князева и моя», – отметил Геращенко.

Он также сообщил, что 43-летнему охраннику Дыминского, который попытался взять вину на себя, будут предъявлены обвинения в лжесвидетельстве.

Напомним, 18 августа на трассе Львов-Краковец «Мерседес» Дыминского врезался в «Опель» 31-летней женщины, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.

Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ, который обычно ездит кортежем в машине охраны бизнесмена.

В то же время родственники погибшей утверждают, что за рулем «Мерседеса» находился сам Дыминский, а вину взял на себя Борщ.

Галицкий районный суд Львова арестовал на два месяца без возможности внесения залога охранника бизнесмена.