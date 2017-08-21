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Галицкий районный суд Львова арестовал на два месяца без возможности внесения залога охранника бизнесмена Петра Дыминского Андрея Борща, подозреваемого в совершении смертельного ДТП.

Об этом сообщает 5 канал.

В пятницу на трассе Львов-Краковец «Мерседес» Дыминского врезался в «Опель» 31-летней женщины, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.

Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ, который обычно ездит кортежем в машине охраны бизнесмена.

В то же время родственники погибшей утверждают, что за рулем «Мерседеса» находился сам Дыминский, а вину взял на себя Борщ.
 
ForUm

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