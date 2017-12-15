также в разделеОбщество
Климкин: Оккупация Крыма расширила территорию для размещения ядерного оружия
Тука рассказал о проявлениях мягкого сепаратизма на Закарпатье 22
НБУ ужесточил выдачу лицензий для перевода валюты за границу 19
СБУ задержала на Черкасчине российского разведчика 32
ГПУ не нашла нарушений в декларациях Ляшко и еще 5 нардепов 16
Институт нацпамяти предложил сократить число праздничных дней до 10 89
Российский суд продлил арест Грибу до 4 марта 29
НАПК нашло нарушения в е-декларациях первого зама Сытника 24
Холодницкий обещает результаты по договорным матчам в футболе в 2018 году 19
Нацагентство по возврату активов не получало от ГПУ документов на «Межигорье» 20
Пограничники нашли у ехавших из Крыма украинцев «паспорта ДНР» 54
Тука: Крым вернется в Украину после распада России 45
Боевик, показавший военный билет «ДНР» пограничникам, получил 8 лет тюрьмы 31
Жители Днипра выступили за сохранение названия проспекта Нигояна 33
Сотрудники «Радио Свобода» прибегли к циничной лжи, чтобы избежать уголовной ответственности 73
Арбитражный управляющий завода в Днипре погорел на взятке в $35 тысяч 31
Обмен пленными: В Одессе освободили 8 террористов и сепаратистов 39
НАБУ вручило подозрение судье Высшего админсуда 98

Национальная полиция Украины объявила в розыск бизнесмена Петра Дыминского.

Информация об этом размещена на сайте Министерства внутренних дел Украины.

По данным полиции Дыминский исчез 11 декабря. Он разыскивается за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Напомним, Дыминскому сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего).

12 декабря Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и дал разрешение на задержание Дыминского и доставку его в суд для избрания меры пресечения – содержание под стражей.

18 августа на трассе Львов-Краковец «Мерседес» Дыминского врезался в «Опель» 31-летней женщины, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.

Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ, который обычно ездит кортежем в машине охраны бизнесмена.

В то же время родственники погибшей утверждают, что за рулем «Мерседеса» находился сам Дыминский, а вину взял на себя Борщ. Галицкий районный суд Львова арестовал на два месяца без возможности внесения залога охранника бизнесмена. 5 сентября Апелляционный суд Львовской области изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. В декабре с Борща были сняты обвинения в совершении смертельного ДТП и предъявлены обвинения по ст. 396 УК «Сокрытие преступления». 

23 августа член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что Дыминский не явился на допрос и вылетел на частном самолете из Львова в Женеву.

30 августа министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что проведенная экспертиза ДНК из подушек безопасности в автомобиле показала, что охранник Дыминского, который взял на себя вину за ДТП, не был за рулем в момент аварии.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги