В Тячевском районе Закарпатской области в начале села Вонигово река Теребля прорвала около 150 метров дамбы и вылилась на территорию села, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.

«Сейчас часть русла Теребли общей протяженностью три километра проходит по низменной части села, а затем возвращается обратно в старое русло. Подтоплены огороды и хозяйственные постройки, а также 22 жилых дома Вонигово. Вода зашла в подвалы, погреба, в некоторых местах в цокольные этажи зданий, построенных в низменности, где когда-то проходило русло Теребли», – отметил Москаль.

По данным ОГА, на месте работают спасатели и представители органов государственной власти во главе с председателем Тячевской райгосадминистрации. Потребности в отселении людей пока нет.

Напомним, вследствие интенсивных дождей, которые с небольшими перерывами идут на Закарпатье уже неделю, вода в основных водных артериях резко поднялась, область накрылатретья паводковая волна.

Вследствие резкого поднятия воды в верховьях реке Латорица паводковая волна повредила бетонный мост в высокогорном селе Котельниця Воловецкого района.