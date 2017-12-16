также в разделеПроисшествия
На Сумщине пьяный водитель въехал в толпу людей 11
На Закарпатье паводок повредил мост 25
Закарпатье накрыл мощный паводок 31
С начала года в Украине в ДТП погибли 3058 человек 19
За сутки в зоне АТО – 24 обстрела, 4 военных ранены 26
В Тернополе на заводе произошел взрыв 112
В Днипре у здания суда подожгли авто правоохранителя 32
На Днепропетровщине в городке для переселенцев погиб 2-летний ребенок 45
На Одесчине неизвестные обстреляли рейсовый автобус 44
В Ривном подожгли дом и авто местного депутата 45
Сутки в зоне АТО: 30 обстрелов, 1 военный погиб, еще 1 – ранен 42
На Донетчине стреляли в мэра города 61
В Одессе бросили «коктейль Молотова» в Lexus чиновника 41
Мэр Старого Самбора пытался подкупить полицейского 42
АТО: Боевики применили танки и тяжелую артиллерию 136
С начала войны на Донбассе погибли 10,3 тысячи человек 38
На Харьковщине в санатории отравились 22 беременные женщины 55
На Днепропетровщине мальчик из самодельного пистолета застрелил свою сестру 62

В Тячевском районе Закарпатской области в начале села Вонигово река Теребля прорвала около 150 метров дамбы и вылилась на территорию села, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.

«Сейчас часть русла Теребли общей протяженностью три километра проходит по низменной части села, а затем возвращается обратно в старое русло. Подтоплены огороды и хозяйственные постройки, а также 22 жилых дома Вонигово. Вода зашла в подвалы, погреба, в некоторых местах в цокольные этажи зданий, построенных в низменности, где когда-то проходило русло Теребли», – отметил Москаль.

По данным ОГА, на месте работают спасатели и представители органов государственной власти во главе с председателем Тячевской райгосадминистрации. Потребности в отселении людей пока нет.

Напомним, вследствие интенсивных дождей, которые с небольшими перерывами идут на Закарпатье уже неделю, вода в основных водных артериях резко поднялась, область накрылатретья паводковая волна.

Вследствие резкого поднятия воды в верховьях реке Латорица паводковая волна повредила бетонный мост в высокогорном селе Котельниця Воловецкого района.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги