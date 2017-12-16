В Кременчуге Полтавской области между полицейскими и активистами партии «Национальный корпус» произошла драка.

Как сообщает УНИАН, сегодня утром активисты «Нацкорпуса» пришли пикетировать кафе на бульваре Пушкина, которое, по их мнению, незаконно построено на территории сквера. Несколько десятков активистов, в основном в масках, попытались обрисовать фасад здания и наклеить на него плакаты. Полицейские препятствовали им и заявили, что такие действия незаконны.

Сначала акция проходила практически без столкновений. Возникали словесные перепалки, но силу и спецсредства никто не применял. Один из активистов заявил, что местные депутаты хотят узаконить кафе, построенное в сквере, поэтому они пришли выразить протест против таких намерений.

Активисты приклеили на здание кафе несколько плакатов. После этого они зажгли файеры и решили пойти. Однако с тыльной стороны кафе остались несколько человек, которые ругались матом и всячески провоцировали патрульных. Один из активистов применил силу.

В какой-то момент патрульные попросили их прекратить нарушать порядок, но в ответ прозвучали угрозы. Патрульные решили задержать активиста. Тогда участники пикета решили отбить своего товарища. С криками: «Наших забирают!» они набросились на патрульных. В ответ полицейские применили спецсредства - газовые баллончики. Началась драка. При этом одного из активистов все же задержали и отвезли в районный отдел полиции. Активисты потом решили ехать пикетировать райотдел.

Арендатор кафе Сергей Кулинич заявил, что заведение имеет все необходимые документы и построен законно.