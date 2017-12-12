Полиция сообщила о подозрении президенту ФК «Карпаты», бизнесмену Петру Дыминскому в совершении смертельного ДПТ на Львовщине 18 августа 2017.

Об этом Украинской правде сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

«Следователи национальной полиции сообщили о подозрении виновнику резонансного ДТП на Львовщине. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению местонахождения этого гражданина и вызова его к следователям», - сказал Тракало.

Он напомнил, что на месте происшествия виновником ДТП представился другой человек, которому по решению суда была избрана мера пресечения в виде продолжения под стражей, а позднее, по решению апелляционного суда, - круглосуточный домашний арест.

«Однако после назначения ряда необходимых процессуальных действий следователи установили отсутствие факта управления автомобилем этим человеком, который сначала назвался водителем «Мерседеса». Зато следователи собрали достаточное количество доказательств того, что автомобилем «Мерседес» управлял другой человек», - сказал Тракало.

Он не сообщил имени человека, которому объявили о подозрении, но добавил, что речь идет об аварии, которая «произошла 18 августа на автодороге Львов-Краковец».

Дыминскому сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего).

По словам Тракало, соответствующие документы 7 декабря направили на все известные следствию адреса. По состоянию на 12 декабря сообщение считается врученным.

«В случае неявки подозреваемого, ему избрана мера пресечения и организованы мероприятия по его розыску», - сказал представитель полиции.

За совершение преступления по ст. 286 УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Как сообщал ForUm, 18 августа на трассе Львов-Краковец «Мерседес» Дыминского врезался в «Опель» 31-летней женщины, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.

Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ, который обычно ездит кортежем в машине охраны бизнесмена.

В то же время родственники погибшей утверждают, что за рулем «Мерседеса» находился сам Дыминский, а вину взял на себя Борщ. Галицкий районный суд Львова арестовал на два месяца без возможности внесения залога охранника бизнесмена. 5 сентября Апелляционный суд Львовской области изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

23 августа член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что Дыминский не явился на допрос и вылетел на частном самолете из Львова в Женеву.

30 августа министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что проведенная экспертиза ДНК из подушек безопасности в автомобиле показала, что охранник Дыминского, который взял на себя вину за ДТП, не был за рулем в момент аварии.