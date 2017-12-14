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Президент России Владимир Путина назвал действия лидера «Руху новых сил» Михаила Саакашвили в Украине плевком в сторону украинского и грузинского народов. Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве.

«То, что делает Саакашвили, - это плевок в сторону украинского и грузинского народов», - считает глава РФ, сообщает УНИАН.

Также Путину не нравится то, что опальный политик «носится по площадям и кричит: «Я украинец».

Напомним, 8 декабря вечером правоохранители задержали Саакашвили в квартире бывшего главы Главного управления Нацполиции Луганской области Юрия Покиньбороды.

Политику инкриминируют нарушение по ч 1. статьи 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили за деньги соратников экс-президента Виктора Януковича финансировал акции протеста для захвата власти в Украине. Дангадзе подозревают в причастности к организации этой схемы финансирования.  

6 декабря  Дангадзе арестовали на 60 суток без альтернативы внесения залога.

Сам Саакашвили заявил, что его не финансируют олигархи и Россия. 

11 декабря Печерский районный суд города Киева отказал в мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Саакашвили.

ГПУ намерена обжаловать это решение суда. 
ForUm

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