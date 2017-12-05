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Меру пресечения для лидера «Руху нових сил» Михаила Саакашвили суд изберет в среду, 6 декабря, сообщает генпрокурор Юрий Луценко.

Прокуратура потребует для него круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета, передает 112 Украина.

«Саакашвили будет предъявлена ст. 256, без 110, санкция которой позволяет нам ходатайствовать о круглосуточном домашнем аресте с браслетом», – отметил он.

Кроме того, по словам генпрокурора, прокуратура будет ходатайствовать о безальтернативном аресте Севериону Дангадзе, который подозревается в ст. 256 и 110 (государственная измена), «и эта статья не предусматривает иной меры пресечения, чем арест в изоляторе на установленный судом срок».

Как сообщал ForUm, правоохранители утром во вторник, 5 декабря, провели обыск в квартире Саакашвили на улице Костельной. Он в это время залез на крышу дома.

Сторонники политика пытались заблокировать выходы дома, в результате произошла потасовка.

Впоследствии Саакашвили задержали и вручили подозрение.  

По данным СБУ, Саакашвили задержан в рамках уголовного производства, открытого согласно ч.1 ст.256 Уголовного кодекса Украины (содействие участникам преступных организаций и укрывательство их преступной деятельности). 
ForUm

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