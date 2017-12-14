Вооруженная группа лиц, задержанная накануне в Запорожской области, причастна

к разбойному нападению на предпринимателя и похищению ювелирных изделий на 15 млн грн под Бердичевом. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Установлено, что 19 ноября 2017 примерно в 19:00 группа лиц на автодороге «Житомир-Могилев-Подольск» в пгт Гришковцы Бердичевского района, двигаясь на двух автомобилях, блокировала автомобиль, в котором двое предпринимателей возвращались с выставки ювелирных изделий и, применив автоматическое оружие, совершили разбойное нападение. Один из пострадавших, который пытался сопротивляться нападающим, получил огнестрельное ранение в бедро.

В результате разбойного нападения лица противоправно завладели имуществом предпринимателей, а именно ювелирными изделиями из золота общим весом около 30 кг, стоимостью более 15 млн грн, нарезным карабином марки «ФОРТ 202» и автомобилем марки Volkswagen Tiguan.

На основании проведенных негласных следственных (розыскных) действий и дальнейшего анализа установлено, что к совершению преступлений причастны жители Одесской области.

В среду, 13 декабря, прокуратурой Житомирской области совместно с сотрудниками спецподразделений КОРД Главных управлений Национальной полиции в Запорожской и Житомирской областях, непосредственно перед совершением другого преступления на территории Запорожской области задержаны 7 человек с оружием, боеприпасами, два из которых одеты в форму работников полиции.

В настоящее время решается вопрос о квалификации действий задержанных лиц и сообщения им о подозрении.

Ход досудебного расследования находится на контроле руководства прокуратуры области.