Печерский районный суд города Киева отказал в мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для экс-президента Грузии, лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили.

Соответствующее решение объявила судья на заседании. Судья отметила, что суд принял решение «ходатайство прокурора в уголовном производстве ... о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста подозреваемого Саакашвили оставить без удовлетворения», сообщает УНИАН.

Постановление может быть обжаловано в Апелляционном суде в течение 5 дней со дня провозглашения.

Провозглашение полного текста постановления назначено на 9 часов утра 14 декабря.

Напомним, 11 декабря в Печерском райсуде началось заседание по избранию меры пресечения задержанному лидеру «Руха новых сил» Михеила Саакашвили.

Как сообщал ForUm, в пятницу, 8 декабря, вечером правоохранители задержали Саакашвили в квартире бывшего главы Главного управления Нацполиции Луганской области Юрия Покиньбороды.

Его поместили в изолятор временного содержания СБУ на Аскольдовом переулке.

Политику инкриминируют нарушение по ч 1. статьи 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).

В связи с арестом Саакшвили объявил голодовку.