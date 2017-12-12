Генеральная прокуратура обжалует решение суда в отношении меры пресечения Михаилу Саакашвили, согласно которому лидера «Руху нових сил» отпустили на свободу на время расследования.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире «Свободы слова», сообщает «Украинская правда».

«Я не согласен с решением судьи в отношении меры пресечения господину Саакашвили. Я не могу представить себе, в какой стране, человек-апатрид, без гражданства, прорывает силой границу. При этом, его сопровождающие бьют украинских военнослужащих», - отметил генпрокурор.

Луценко утверждает, что Саакашвили организовывал «движение за свержение власти» за деньги Курченко.

«После этого он (Саакашвили. - Ред.) организует движение за свержение власти. Причем, за счет Курченко и с этим человеком он договаривается о помощи. Его правая рука (Дангадзе - ред.) получает сотни тысяч долларов, что зафиксировано здесь, на территории Украины. И эти доказательства мы предоставили в суд. Тем не менее, судья его отпускает», - отмечает Луценко.

Он рассказал, что ГПУ будет подавать апелляцию.

«Я воздержусь от эмоций и мы будем подавать апелляцию. Мы готовы доказать, что все видео о передаче денег и разговор Саакашвили с Курченко является подлинным. Мы готовы привлечь иностранных экспертов ФБР или Скотланд-Ярда для того, чтобы они вместе с нашими экспертами проверили подлинность пленок», - подчеркнул он.

Луценко добавил, что имел с Саакашвили «общее видение событий в Украине и Грузии».

«Но те, которые преступили красную черту закона, грабят государство, или берут деньги у Москвы для дестабилизации ситуации, я с этим никогда не примирюсь и мои человеческие прежние отношения отходят назад перед лицом уголовных преступлений», - отметил генпрокурор.

Напомним, 8 декабря вечером правоохранители задержали Саакашвили в квартире бывшего главы Главного управления Нацполиции Луганской области Юрия Покиньбороды.

Его поместили в изолятор временного содержания СБУ на Аскольдовом переулке.

Политику инкриминируют нарушение по ч 1. статьи 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).

В связи с арестом Саакшвили объявил голодовку.

11 декабря Печерский районный суд города Киева отказал в мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Саакашвили.