Лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили был задержан в квартире бывшего главы Главного управления Нацполиции Луганской области Юрия Покиньбороды.

Полковник Покиньборода занимал эту должность с октября 2015 по май 2016 лет. После этого был назначен на должность руководителя управления одного из департаментов Национальной полиции Украины.



Покиньборода опубликовал видеообращение в Facebook, в котором подтвердил арест Саакашвили в его квартире.

Он заявил, что его должны были арестовать вместе с Саакашвили, но этого не произошло.

В связи с этим полковник считает, что его хотят подставить, сделать виновным в аресте Саакашвили, для того чтобы отвлечь внимание от тех, кто сообщил правоохранителям о местонахождении политика.

Покиньборода заявил, что опасается за свою жизнь.

«Я буду проводить собственное расследование, и если со мной что-то случится, значит, я вышел на правильную финишную прямую. Сейчас я остался на свободе только потому, что они рассчитывают на то, что меня кто-то уберет в отместку за арест Миши», - заявил он.

Полковник утверждает, что он не имеет отношения к аресту Саакашвили.

Как сообщал ForUm, в пятницу, 8 декабря, вечером правоохранители задержали Саакашвили. Его поместили в изолятор временного содержания СБУ в Аскольдовом переулке.

По данным СБУ, ему инкриминируют нарушение по ч 1. статьи 256 – (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).

В связи с арестом Саакшвили объявил голодовку.