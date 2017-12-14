Сегодня, 14 декабря, около двух часов ночи в Ривном на улице Хлеборобов произошло возгорание жилого дома и автомобиля Mercedes-Benz GL 500, которые принадлежат 40-летнему местному жителю, сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области.

По данным главка, спасатели ликвидировали пожар. Огнем автомобиль уничтожен полностью, в доме, где находился только владелец, повреждены стены и двери.

По предварительной информации, причина пожара - поджог. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

По данным сетных СМИ, по данному адресу проживает депутат Ривненского горсовета Александр Бабат.