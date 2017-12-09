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Согласно постановлению о розыске сотрудники Нацполиции обнаружили местонахождение Саакашвили и задержали его.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Согласно постановлению о розыске сотрудники Нацполиции обнаружили местонахождение Саакашвили на ул. Отрадной города Киева и задержали его.

Задержанный помещен в изолятор временного содержания», - написал генпрокурор в Facebook.

Планируются следственные действия и обращения в суд об избрании меры пресечения.

«Как и обещали, силовики сделали все, чтобы избежать крайних силовых действий и крови», - отметил Луценко.

Как сообщал ForUm, 5 декабря Саакашвили задержали по подозрению в содействии участникам преступной организации и поддержке преступной деятельности. Его намеревались доставить в здание СБУ, однако этого сделать не удалось из-за столкновений между силовиками и сторонниками политика. События развернулись в районе Европейской площади. В результате столкновений протестующим удалось освободить Саакашвили, разбив окна в спецавтомобиле.

На следующее утро правоохранители прибыли на задержание Саакашвили в палаточный лагерь на площадь Конституции, где он якобы должен был находиться. Между ними и сторонниками политика произошли столкновения, а в полиции позже заявили, что не обнаружили Саакашвили у здания Рады.

Позже в СМИ появилась информация, что Саакашвили якобы из-за болезни покинул палаточный лагерь под Радой, а вернуться туда намерен не раньше воскресенья.

Нацполиция начала розыск Саакашвили.
ForUm

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