Лидер партии «Рух нових сил» Михаил Саакашвили заявляет, что его не финансируют олигархи и Россия. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Настоящее время», передает Радио Свобода.
«У моей семьи нет денег... Нам финансово помогают люди, это партия публикует, это их дело. Если кто-то нам лично помогает, это наше личное дело... Но это не олигархи точно, это точно не Россия. Это, как правило, средний, малый бизнес... в последние дни в том же лагере в течение дня несколько человек принесли несколько тысяч долларов...», - сказал Саакашвили.
Он также заявил, что он не знаком с Сергеем Курченко и не разговаривал с ним.
Напомним, 8 декабря вечером правоохранители задержали Саакашвили в квартире бывшего главы Главного управления Нацполиции Луганской области Юрия Покиньбороды.
Его поместили в изолятор временного содержания СБУ на Аскольдовом переулке.
Политику инкриминируют нарушение по ч 1. статьи 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).
В связи с арестом Саакшвили объявил голодовку.
11 декабря Печерский районный суд города Киева отказал в мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Саакашвили.
ГПУ намерена обжаловать это решение суда.
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