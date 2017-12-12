Лидер партии «Рух нових сил» Михаил Саакашвили заявляет, что его не финансируют олигархи и Россия. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Настоящее время», передает Радио Свобода.

«У моей семьи нет денег... Нам финансово помогают люди, это партия публикует, это их дело. Если кто-то нам лично помогает, это наше личное дело... Но это не олигархи точно, это точно не Россия. Это, как правило, средний, малый бизнес... в последние дни в том же лагере в течение дня несколько человек принесли несколько тысяч долларов...», - сказал Саакашвили.

Он также заявил, что он не знаком с Сергеем Курченко и не разговаривал с ним.

Напомним, 8 декабря вечером правоохранители задержали Саакашвили в квартире бывшего главы Главного управления Нацполиции Луганской области Юрия Покиньбороды.

Его поместили в изолятор временного содержания СБУ на Аскольдовом переулке.

Политику инкриминируют нарушение по ч 1. статьи 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).

В связи с арестом Саакшвили объявил голодовку.

11 декабря Печерский районный суд города Киева отказал в мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Саакашвили.

ГПУ намерена обжаловать это решение суда.