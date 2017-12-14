Лидер партии «Рух нових сил» Михаил Саакашвили хотел бы после премьерства поработать городским головой Одессы. Об этом он заявил в эфире 24 канала.

Саакашвили сказал, что Украина для него – приемная Родина, он готов пожертвовать ради нее жизнь, но президентом он не может быть «по определению».

«Более того, я долгосрочно не могу быть в украинской политике по определению. Потому что я не хочу опять влезать в эту рутину, мне нужны большие прорывы», – заявил Саакашвили.

«Честно, знаете, о чем я мечтаю? Если я буду удачным премьером, потом я хочу поехать и стать мэром Одессы. Реально, я не шучу», – сказал он.

«Я очень хочу поднять Одессу, но Одессу можно поднять только после того, как Киев поменяет «правила игры», – добавил Саакашвили, сообщает «Украинская правда».

На вопрос, что он будет делать с генпрокурором Юрием Луценко, лидер РНС ответил: «Луценко должен уйти в отставку немедленно. Потому что Луценко – это человек, который напал на агентов НАБУ, который открыл тайну агентов, который крал деньги, когда он был министром внутренних дел».

«Я был дважды президентом. При мне в стране на много миллиардов увеличился бюджет. Почему у меня нет даже десятой части такого дома, как у Луценко? Я посмотрел – ну, не хило, круто, ну, молодцы», – заявил Саакашвили.

«У меня дома все – профессора, доктора наук, все с образованием. Моя жена – не из бедной семьи. Почему у нас нет такого дома? Этот человек (Луценко) будет про какие-то красные линии говорить?», – возмутился он.

На вопрос, что бы он сделал, став премьером, Саакащвили сказал, что никому не желает попадать в камеру.

«Сейчас стране надо залечивать раны, а не углублять. Стране нужен мирный диалог, а не новый виток мести. Мне кажется, что им надо вернуть награбленное – это не надо прощать. Их надо растормашивать – и отпускать на все четыре стороны… Если они откажутся от прямого контроля и диктата над телеканалами…», – заявил он.

На вопрос о том, как долго будет стоять под Верховной Радой палаточный городок, который стоит уже 57 день, Саакашвили ответил: «Я думаю, что это вопрос диалога».

Он заверил, что там стоят не проплаченные, а героические люди.

«Не я их там оставил. Мы помогли с дровами… Мне кажется, что палатки – это не очень хорошая форма… Марш – для того, чтобы сказать: нас много», – отметил Саакашвили.

По его словам, он после своего освобождения он – в неоплатном долгу перед киевлянами.

Ранее Саакашвили также заявил, что у него нет президентских амбиций, но он готов стать премьер-министром Украины.

Напомним, 8 декабря вечером правоохранители задержали Саакашвили в квартире бывшего главы Главного управления Нацполиции Луганской области Юрия Покиньбороды.

Политику инкриминируют нарушение по ч 1. статьи 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили за деньги соратников экс-президента Виктора Януковича финансировал акции протеста для захвата власти в Украине. Дангадзе подозревают в причастности к организации этой схемы финансирования.

6 декабря Дангадзе арестовали на 60 суток без альтернативы внесения залога.

Сам Саакашвили заявил, что его не финансируют олигархи и Россия.

11 декабря Печерский районный суд города Киева отказал в мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Саакашвили.

ГПУ намерена обжаловать это решение суда.