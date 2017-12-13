Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил в эфире ZIK, что у него нет президентских амбиций, но он готов стать премьер-министром Украины.



По словам политика, он «готов взять ответственность за нормальное правительство Украины». В то же время он отметил, что «ни под каким соусом» не станет баллотироваться в президенты. Управлять страной, по его убеждению, «должны украинцы, которые родились здесь, выросли тут».

Напомним, 8 декабря вечером правоохранители задержали Саакашвили в квартире бывшего главы Главного управления Нацполиции Луганской области Юрия Покиньбороды.

Его поместили в изолятор временного содержания СБУ на Аскольдовом переулке.

Политику инкриминируют нарушение по ч 1. статьи 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).

В связи с арестом Саакшвили объявил голодовку.

11 декабря Печерский районный суд города Киева отказал в мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Саакашвили.

ГПУ намерена обжаловать это решение суда.