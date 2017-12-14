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Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона председателю Киевской городской государственной администрации Виталию Кличко в отношении должностных лиц КГГА, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАПК.

По результатам проведенной Национальным агентством плановой проверки в Киевской городской госадминистрации установлен ряд нарушений требований Закона Украины «О предотвращении коррупции».

В частности, не утверждена в установленные сроки антикоррупционная программа КГГА, не обеспечена возможность внесения сообщений о коррупции через официальный сайт органа, принято решение о назначении 2-х человек на должности, предусматривающие занятие ответственного или особо ответственного положения, без проведения специальной проверки.

Кроме того, в ходе проверки установлено, что КГГА не сообщила Национальнму агентству о 37 фактах непредоставления и несвоевременного предоставления деклараций в отношении государственных служащих, которые в ней работают (работали).

Согласно предписанию, НАПК требует устранить выявленные нарушения, провести служебное расследование с целью выявления причин и условий, способствовавших совершению должностными лицами аппарата Киевской городской государственной администрации правонарушений, связанных с коррупцией, и по его результатам принять меры в установленном законом порядке.

Напомним, в октябре НАПК внесло Кличко предписание в отношении генерального директора Киевского коммунального объединения зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений города «Киевзеленстрой» Михаила Наконечного.

17 ноября НАПУ внесло Кличко предписание относительно начальника управления по вопросам предотвращения и выявления коррупции аппарата КГГА Сергея Красюка, который не передал принадлежащие ему корпоративные права в управление другому лицу в течение 30 дней после назначения на должность.
ForUm

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