В четверг, 14 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,37/27,40 грн/долл.



По его информации, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,36/32,40 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4574/0,4583 грн/рубль, сообщает УНИАН.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 27,3971 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 250 сделок на сумму 152,22 млн долл.

В среду, 13 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,26/27,28 грн/долл. Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,02/32,06 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4598/0,4604 грн/рубль.