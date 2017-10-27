С возвращением в Украину Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова работа по освобождению украинских патриотов, которые стали заложниками оккупантов, не завершится. Она будет продолжаться независимо от места содержания пленников. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время встречи с освобожденными, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Упорная работа по освобождению украинских заложников, где бы они ни были – в оккупированном Крыму, в оккупированном Донбассе либо в тюрьмах Российской Федерации, остается одним из наших первых приоритетов», - сказал он.

Он также отметил, что во время международных встреч с лидерами стран мира вопрос освобождения украинских пленников является одним из первых в повестке дня.

«Мы очень благодарны народам мира, лидерам государств и украинскому народу, который прилагал немало усилий для того, чтобы сегодняшнее событие наконец стало возможным», - отметил Глава государства.

Порошенко выразил слова искренней благодарности своему коллеге президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и отметил, что их совместные договоренности о скоординированных действиях Украины и Турции привели к освобождению Чийгоза и Умерова.

«Мы верим в то, что украинские заложники вернутся домой. Мы верим и знаем, что Украина будет освобождена от оккупации. Это касается как оккупированного Донбасса, так и незаконно аннексированного Крыма», - подчеркнул Президент.

Напомним, 25 октября представителей Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в оккупированном Крыму, освободили от отбывания наказания и выдали турецкой стороне. Россия освободила их с запретом проживать в Крыму. По словам адвоката Николая Полозова, Чийгоз и Умеров не просили Путина о помиловании.