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6 декабря в так называемой «серой зоне» в селе Екатериновка Попаснянского района, на взрывном устройстве подорвался 69-летний местный житель, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Мужчина с осколочными ранениями госпитализирован в больницу.

По предварительной информации, пенсионер ухаживал за соседним домом, подойдя к которому, он и подорвался на растяжке.

Решается вопрос о внесении сведений в Едрей по ст. 258 УК Украины «Террористический акт».
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