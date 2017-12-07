6 декабря в так называемой «серой зоне» в селе Екатериновка Попаснянского района, на взрывном устройстве подорвался 69-летний местный житель, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Мужчина с осколочными ранениями госпитализирован в больницу.

По предварительной информации, пенсионер ухаживал за соседним домом, подойдя к которому, он и подорвался на растяжке.

Решается вопрос о внесении сведений в Едрей по ст. 258 УК Украины «Террористический акт».