Народные депутаты приняли решение продлить сегодняшнее вечернее заседание Верховной Рады до завершения рассмотрения всех вопросов, касающихся государственного бюджета на 2018 год, сообщает информационное управление Аппарата ВР.

Соответствующее предложение поддержали 246 парламентариев.

Напомним, Верховная Рада Украины 14 ноября поддержала в первом чтении проект госбюджета на 2018 год, разработанный в рамках трехлетнего бюджетного планирования, с учетом рекомендаций международных финансовых организаций, и основан на показателе дефицита в 2,4% ВВП, с прогнозным уровнем инфляции 7% и ростом экономики 3%.

1 декабря Кабмин одобрил проект бюджета на 2018 год и передал на рассмотрение в Верховную Раду.

4 декабря документ поступил в Раду.