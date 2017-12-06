В США заявили, что следят за событиями в Киеве вокруг задержания и бегства экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Об этом во время брифинга сказала официальный представитель Государственного департамента США Хезер Науерт.

«Мы внимательно следим за этой ситуацией и за тем, что происходит в Киеве. Мы в тесном контакте с правительством Украины. Как вы знаете, мы находимся с ним в хороших отношениях. Но это не означает, что мы согласны с ними абсолютно во всем. Мы призываем власти Украины к деэскалации ситуации. Мы призываем все стороны избегать насилия и следовать верховенству права, международным обязательствам», - сказала Науерт, сообщает УНИАН.

США требуют от Украины действовать в рамках закона по делу Саакашвили. «Если она (украинская власть) задерживает, арестовывает кого-то, то это должно быть в соответствии с законами и нормами этой страны, а также соответствовать международным обязательствам в сфере прав человека», - подчеркнула представитель Госдепа США.

Как ранее сообщал ForUm, утром 5 декабря правоохранители провели обыск в квартире экс-главы Одесской ОГА, лидера «Руху нових сил» Михаила Саакашвили на улице Костельной в Киеве.

Его сторонники хотели заблокировать выходы дома, в результате произошли потасовки.

Впоследствии его задержали и вручили подозрение. По данным СБУ, Саакашвили подозревают содействии преступной организации, а также сокрытии и пособничестве их преступной деятельности путем предоставления ей помещений, хранилищ, транспортных средств, информации, документов, технических устройств, денег, ценных бумаг.

После этого активисты сломали забор на Владимирской горке, чтобы соорудить баррикаду и блокировать выезд автомобиля СБУ с Саакашвили. Сторонники экс-главы ОГА выломали дверь конвойного авто и вытащили его.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что украинские спецслужбы сорвали план «русской зимы» в Киеве.

Саакашвили объявлен в розыск по трем статьям Уголовного кодекса.

Сегодня, 6 декабря, около 6 утра правоохранители предприняли попытку штурма палаточного городка активистов, которые поддерживают Саакашвили, расположенного возле Верховной Рады.

По данным полиции, в результате столкновений пострадали четверо правоохранителей.

Митингующие сообщили о 10 пострадавших активистах.