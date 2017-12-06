В результате столкновений полиции с протестующими под Верховной Радой пострадали около 10 активистов, сообщили медики палаточного городка.
Депутат от «Самопомочи» Егор Соболев, который также находится на митинге, заявил, что пострадавшие есть и среди протестующих, и среди полиции, сообщает Громадське.
Соболев рассказал, что силовики штурмовали лагерь с трех сторон.
Напомним, сегодня, 6 декабря, около 6 утра правоохранители предприняли попытку штурма палаточного городка активистов, которые поддерживают Михаила Саакашвили, расположенного возле Верховной Рады.
По данным полиции, в результате столкновений пострадали четверо правоохранителей.
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