В результате столкновений полиции с протестующими под Верховной Радой пострадали около 10 активистов, сообщили медики палаточного городка.

Депутат от «Самопомочи» Егор Соболев, который также находится на митинге, заявил, что пострадавшие есть и среди протестующих, и среди полиции, сообщает Громадське.

Соболев рассказал, что силовики штурмовали лагерь с трех сторон.

Напомним, сегодня, 6 декабря, около 6 утра правоохранители предприняли попытку штурма палаточного городка активистов, которые поддерживают Михаила Саакашвили, расположенного возле Верховной Рады.

По данным полиции, в результате столкновений пострадали четверо правоохранителей.