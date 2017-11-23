Президент Зимбабве Роберт Мугабе после своей отставки получил иммунитет от судебного преследования. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Reuters.

«Президент Зимбабве Роберт Мугабе получил иммунитет от судебного преследования и заверил, что его безопасность будет защищена в его родной стране в рамках сделки, которая привела к его отставке», - рассказал источник.

По его словам, Мугабе получит весь пенсионный пакет, который включает в себя пенсионное, жилищное, праздничное и транспортное пособие, медицинскую страховку, лимит воздушных перевозок и безопасность.

Он также рассказал, что состояние здоровья политика после последних событий ухудшилось, и он может отправиться в Сингапур, чтобы пройти медицинское обследование. Он должен был уехать в Сингапур еще в середине ноября, прежде чем военные посадили его под домашний арест.

Напомним, 21 ноября президент Зимбабве Мугабе подал в отставку после того, как армия захватила власть, а правящая партия отказалась от него.

15 ноября военные захватили власть в Зимбабве и заявили, что президент Роберт Мугабе, который руководил страной с 1980 года, находится в безопасности, но не сообщили, где именно.

Они также заняли здание государственной телекомпании ZBC и объявили, что выступают против окружения Мугабе из-за «социальных и экономических страданий».

19 ноября Мугабе был уволен с поста лидера правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз - Патриотический фронт», его место занял Эммерсон Мнангагва, которого Мугабе две недели назад уволил.